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        Hakkari'de özel gereksinimli Kahraman'ın askerlik hayali gerçek oldu

        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Umut Kahraman, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:46 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:46
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        Hakkari'de özel gereksinimli Kahraman'ın askerlik hayali gerçek oldu
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        Hakkari'de asker olma hayali kuran özel gereksinimli Umut Kahraman, bir günlüğüne askerlik heyecanı yaşadı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Kahraman'ın ailesi, evlatlarının asker olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığına iletti.

        Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kahraman ve ailesini evden alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

        Saç tıraşı yapılan Kahraman'a, özel hazırlanan jandarma üniforması giydirildi ve ardından temsili yemin töreni gerçekleştirildi.

        Komutanlık binasında gezdirilen Kahraman ile ailesi, unutamayacakları anlar yaşadı.

        Açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlük jandarma oldu ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanı Umut'u gönülden tebrik eder ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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