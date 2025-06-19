Hakkari'de özel gereksinimli Kahraman'ın askerlik hayali gerçek oldu

Açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlük jandarma oldu ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanı Umut'u gönülden tebrik eder ve kıymetli ailesine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Saç tıraşı yapılan Kahraman'a, özel hazırlanan jandarma üniforması giydirildi ve ardından temsili yemin töreni gerçekleştirildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Kahraman ve ailesini evden alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Kahraman'ın ailesi, evlatlarının asker olma hayali kurduğunu İl Jandarma Komutanlığına iletti.

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