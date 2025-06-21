Hakkari'de dereye düşerek kaybolan genci arama çalışmalarına yeniden başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek kaybolan 16 yaşındaki Neçir Kom'u arama çalışmalarına yeniden başlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma timleri destek veriyor.

Ekipler, Kom'un kaybolduğu değerlendirilen noktadan itibaren dere boyunca detaylı tarama yaptı, daha önce ulaşılmayan noktalarda su seviyesinin düşmesiyle arama gerçekleştirdi.

Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarında henüz Kom'a ait bir ize rastlanmadı.