Yüksekova'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde liseler arası bilgi yarışması düzenlendi. Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 13 liseden öğrenciler katıldı. Çekişmeli geçen yarışmada Şemsettin Onay Anadolu Lisesi öğrencileri birinci, İsmet Alkan Anadolu Lisesi öğrencileri ikinci ve Yüksekova Anadolu Lisesi öğrencileri üçüncü oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Gençlik Merkezi Müdürü Cüneyt Öner, Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

