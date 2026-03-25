Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi

Yüksekova ilçesinin Hakkari ve Van'a ulaşımının sağlandığı kara yolunda heyelan meydana geldi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun eski çöplük mevkisinde heyelan oluştu. Bölgedeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolda çalışma başlattı. İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve kaya parçalarını temizlemeye başlayan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı. Çalışmaların devam ettiği yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

