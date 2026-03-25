Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi

        Yüksekova ilçesinin Hakkari ve Van'a ulaşımının sağlandığı kara yolunda heyelan meydana geldi.

        Giriş: 25.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun eski çöplük mevkisinde heyelan oluştu.

        Bölgedeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolda çalışma başlattı.

        İş makineleriyle yoldaki toprak yığını ve kaya parçalarını temizlemeye başlayan ekipler, bekleyen araçların geçişini sağladı.

        Çalışmaların devam ettiği yolda, trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        İran'dan mesaj: Kararlılığımızı sınamayın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da heyelan anları kamerada
        Yüksekova'da heyelan anları kamerada
        Yüksekova-Van kara yolunda korkutan görüntü Sürücülerin ölümden döndüğü hey...
        Yüksekova-Van kara yolunda korkutan görüntü Sürücülerin ölümden döndüğü hey...
        Yüksekova'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı
        Yüksekova'da liseler arası bilgi yarışması yapıldı
        Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi
        Yüksekova'da Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla program düzenlendi
        Hakkari'de aile konulu söyleşi düzenlendi
        Hakkari'de aile konulu söyleşi düzenlendi
        Hükümlüler camiler için seferber oldu
        Hükümlüler camiler için seferber oldu