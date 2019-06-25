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Hakkari’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Hakkari'nin Yüksekova ile Şemdinli ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Hakkari

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “25 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren ve Pirinin ile Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde icra edilen operasyonlar neticesinde 2’si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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