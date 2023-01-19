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Hakmar market zincirleri online olarak da Hakmar Express üzerinden alışveriş imkanı sunmaktadır. Hakmar mağazaları haftanın belirli günlerinde uygun fiyatlara aktüel ürünler sunmaktadır. Uygun fiyatlı aktüel ürünler kataloğuna Hakmar market zincirlerinin resmi sayfasında da ulaşabilirsiniz. Hakmar çalışma saatleri 2023, Hakmar kaçta açılıyor, Hakmar kaçta kapanıyor, Hakmar kaça kadar açık, Hakmar hafta sonu kaça kadar açık, Hakmar açılış saati, Hakmar kapanış saati, Hakmar hafta sonu çalışma saatleri kaçla kaç arasındadır? İşte tüm detaylarıyla Hakmar market zincirlerinin çalışma saatleri…

Hakmar Tarihçesi

İlk şubesi Pendik Velibaba’da açılan Hakmar alışveriş merkezleri günümüzde tam 15.000’den fazla ürün çeşitliliğiyle geniş bir dağıtım ağına sahiptir.

Hakmar market zincirlerinin mağazaları Kocaeli ve İstanbul’da yer almaktadır.

Ayrıca Hakmar mağaza zincirleri belirli günlerde belirli mağazalar da indirim günleri düzenlemektedir. Hakmar’ın resmi internet sitesinden hangi mağazanın hangi indirim gününe denk geldiğini bulabilirsiniz.

Hakmar Çalışma Saatleri 2023

Hakmar market zincirlerine ulaşım sağlamak isteyenlerin en merak ettiği soruların başında marketin çalışma saatleri gelmektedir. Hakmar market zincirleri saat 09.00 ile 21.00 arasında hizmet sağlamaktadır. Haftanın 7 günü de çalışma saatleri aralığı bir farklılık göstermemektedir.

Hakmar Kaçta Açılıyor?

Özellikle indirimli aktüel ürünlerden faydalanmak isteyen müşteriler, tükenmesini istemediği bu ürünler için Hakmar marketin açılış saatini beklemektedir. Hakmar market zincirleri mesaiye 09.00’da başlamaktadır. Bu başlama saati standart bir saat olup şube arası farklılık göstermemektedir.

Hakmar Kaçta Kapanıyor?

Haftanın 7 günü hizmet sunan Hakmar market zincirleri saat 21.00’da kapanmaktadır. Tüm mağazalar aynı saatte kapanmaktadır.

Hakmar Kaça Kadar Açık?

Hakmar market zincirleri saat 21.00’a kadar hizmet vermektedir. Markette öğle arasına gidilmez. Çalışanlar vardiya değişimine giderek hizmeti sürdürür.

Hakmar Hafta Sonu Kaça Kadar Açık?

Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynı çalışma saatlerinde hizmet sunmaktadır. Resmi tatiller ve dini bayramlarda da açık olan Hakmar marketleri hafta sonu saat 21.00’da kapanmaktadır.

Hakmar Açılış Saati

Çokça merak edilen sorularında başında gelen Hakmar açılış saati haftanın tüm günleri sabah 09.00’dır. Sabah 09.00’dı açılan market akşam mesai bitimine kadar müşterilerini ağırlamaktadır. Açılış saatleri muhit ya da şubeler arası aynı olup bir değişiklik göstermez.

Hakmar Kapanış Saati

Hakmar mağazalarının kapanış saati 21.00’dır. Sabah 09.00’da açılan tüm şubeler akşam 21.00’da kapanmaktadır. Bu kapanış saati hafta sonu için de geçerlidir.

Hakmar Hafta Sonu Çalışma Saatleri

Hakmar mağazalarının çalışma saatleri hafta içi çalışma saatleriyle aynıdır. Haftanın tüm günleri aynı saat aralığında müşterilere hizmet vermeye devam edilir. Hakmar mağaza zincirleri hafta sonu 09.00’da mesaiye başlar ve 21.00’da hizmete son verir.

Hafta içi: 09.00 – 21.00

Hafta sonu: 09.00 – 21.00

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