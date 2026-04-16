        Haberler Bilgi Magazin Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman? 16 Nisan 2026 NOW TV yayın akışı

        NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağıyla gündemde. Dizinin yeni bölümüne dair beklenti sürerken, yaşanan son gelişmelerin ardından izleyiciler "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hikâyedeki gerilim giderek artarken, karakterler arasındaki çatışmalar ve son bölümde yaşanan olaylar merak uyandırdı. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı bugün var mı, yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 16 Nisan NOW TV yayın akışıyla merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 19:01 Güncelleme:
        1

        NOW TV’de izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, özellikle önceki gün yaşanan yayın akışı değişikliklerinin ardından yeniden gündeme geldi. Yapılan düzenlemeler sonrası gözler güncel akışa çevrilirken, dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Artan gerilim ve karakterler arasındaki çatışmalar, son bölümde yaşanan gelişmelerle birlikte merakı daha da artırmış durumda. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam ekranda olacak mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte 16 Nisan NOW TV yayın akışı ile tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM VAR MI?

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü okul saldırılarının ardından bazı televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Güncellenen yayın akışına göre Halef: Köklerin Çağrısı, 16 Nisan bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        3

        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Hafta içinde yapılan yayın akışı düzenlemelerinin ardından Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ise 23 Nisan Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.

        4

        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

        Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölümünde yaşananların özeti:

        Yıldız’ın annesi Ayten’in Urfa’ya gelişi, yıllardır saklanan sırların kapısını araladı. Ayten'in gelişi hem Yelduran hem de Kordağlı konaklarında büyük bir sarsıntı yarattı.

        Serhat’ın hamlesiyle Ziyan Ağa’nın cezaevine gönderilmesi, Kordağlılar cephesinde ciddi bir yönetim boşluğuna neden oldu.

        Bebeğinin tehlikede olduğunu anlayan Melek, Serhat’ın korumasına sığınmakla Yıldırım’ın teklifi arasında zor bir seçimle baş başa kaldı.

        Aşır ve Hicran arasındaki gizli ilişki artık saklanamaz hale gelerek konaklar arasındaki çatışmayı derinleştirdi.

        5

        HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        29. bölüm olan yeni bölümde; Aşır’ın vurulması her şeyi değiştiriyor. Hastanede cerrah bulunmaması üzerine, doktorluğu bırakan Serhat Ağa'nın yeniden ameliyat masasına dönüp dönmeyeceği merak konusu. Öte yandan Ziyan Ağa'nın hapisteyken belirlediği "yeni isim", konaktaki herkes için şok etkisi yaratacak. Serhat Ağa, kardeşini vurmasına rağmen Aşır'ı ameliyat edip hayatta tutacak mı? Yoksa intikam ateşi bu kez tıbbi yemininden daha mı güçlü çıkacak?

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 16 Nisan 2026 (Gülistan Dosyasının Bilinmeyenleri)

        Okulda silahlı saldırı: 9 ölü. Gülistan dosyasının bilinmeyenleri. İnternetten telefon numarası satışı. Gülistan'ın SIM kartına ne oldu? Çin - Rusya ile ittifak önerisine tepki. Trump: "Çin İran'a silah satmayacak" Trump: İsrail-Lübnan görüşmesi yarın. Netanyahu: Her türlü senaryoya hazırız. İsrail'...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        Tutuklanan ihraç polis hesaba girip 2 kişiyi silmiş!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Nisan 2026'nın haberleri
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        MHP Teşkilatı feshedildi
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"