Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı yok mu, yeni bölüm ne zaman?
NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam yayın akışında yer alıp almayacağıyla gündemde. Dizinin yeni bölümüne dair beklenti sürerken, yaşanan son gelişmelerin ardından izleyiciler "Bu akşam yeni bölüm var mı?" sorusuna yanıt arıyor. Hikâyedeki gerilim giderek artarken, karakterler arasındaki çatışmalar ve son bölümde yaşanan olaylar merak uyandırdı. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı bugün var mı, yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte 16 Nisan NOW TV yayın akışıyla merak edilen detaylar...
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM VAR MI?
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü okul saldırılarının ardından bazı televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Güncellenen yayın akışına göre Halef: Köklerin Çağrısı, 16 Nisan bu akşam saat 20.00’de NOW TV ekranlarında tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Hafta içinde yapılan yayın akışı düzenlemelerinin ardından Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, bu akşam tekrar bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünün ise 23 Nisan Perşembe günü ekrana gelmesi bekleniyor.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölümünde yaşananların özeti:
Yıldız’ın annesi Ayten’in Urfa’ya gelişi, yıllardır saklanan sırların kapısını araladı. Ayten'in gelişi hem Yelduran hem de Kordağlı konaklarında büyük bir sarsıntı yarattı.
Serhat’ın hamlesiyle Ziyan Ağa’nın cezaevine gönderilmesi, Kordağlılar cephesinde ciddi bir yönetim boşluğuna neden oldu.
Bebeğinin tehlikede olduğunu anlayan Melek, Serhat’ın korumasına sığınmakla Yıldırım’ın teklifi arasında zor bir seçimle baş başa kaldı.
Aşır ve Hicran arasındaki gizli ilişki artık saklanamaz hale gelerek konaklar arasındaki çatışmayı derinleştirdi.
HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
29. bölüm olan yeni bölümde; Aşır’ın vurulması her şeyi değiştiriyor. Hastanede cerrah bulunmaması üzerine, doktorluğu bırakan Serhat Ağa'nın yeniden ameliyat masasına dönüp dönmeyeceği merak konusu. Öte yandan Ziyan Ağa'nın hapisteyken belirlediği "yeni isim", konaktaki herkes için şok etkisi yaratacak. Serhat Ağa, kardeşini vurmasına rağmen Aşır'ı ameliyat edip hayatta tutacak mı? Yoksa intikam ateşi bu kez tıbbi yemininden daha mı güçlü çıkacak?