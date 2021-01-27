Dünya genelinde 100 milyona yakın insana bulaşan koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmede olduğu gibi halı sahalarda da hizmet verilemiyor. Peki vaka sayılarındaki düşüş sonrası oldukça araştırılan halı sahalar ne zaman açılacak, tarih açıklandı mı?

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Vaka sayılarında yüzde 60’a varan gerileme ve aşılama çalışmalarıyla birlikte salgın yasaklarında esneme gündeme geldi: Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.