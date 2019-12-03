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Halihazırda nasıl yazılır? Halihazırda ne demek, ayrı mı, birleşik mi yazılır? Halihazırda TDK imla

Halihazırda sözcüğünün doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre halihazırda kelimesi nasıl yazılır? Halihazırda ayrı mı, birleşik mi yazılır? İşte TDK'ye göre halihazırda kelimesinin imlası ve sözlük anlamı

Halihazırda TDK

Halihazırda sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; halihazırda ayrı mı yazılır, birleşik mi? Halihazırda kelimesinin sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HALİHAZIRDA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, halihazırda şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "hali hazırda" şeklindeki ayrı yazım ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "halihazırda"dır. 

HALİHAZIRDA NE DEMEK? 

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükte halihazırda kelimesinin anlamı; "Bugünlerde, son zamanlarda, şimdi, şu anda" olarak tanımlanıyor. 

 

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