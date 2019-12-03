Halihazırda sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; halihazırda ayrı mı yazılır, birleşik mi? Halihazırda kelimesinin sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HALİHAZIRDA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, halihazırda şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "hali hazırda" şeklindeki ayrı yazım ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "halihazırda"dır.

HALİHAZIRDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükte halihazırda kelimesinin anlamı; "Bugünlerde, son zamanlarda, şimdi, şu anda" olarak tanımlanıyor.