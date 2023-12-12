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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi! - Futbol Haberleri

        Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi!

        MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyaret etmek isteyen sarı-lacivertli yöneticileri kabul etmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 12.12.2023 - 21:28
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        Meler, A.Gücü heyetini kabul etmedi!
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        Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan ve daha sonra yere düşüp tekmelenen Halil Umut Meler, tedavi gördüğü hastanede kendisini ziyaret etmek isteyen Başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

        MKE Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

        Ancak hakem Halil Umut Meler'in heyeti kabul etmediği öğrenildi.

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