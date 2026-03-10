Halit Ergenç 'Satıcının Ölümü' ile sahnede

Zorlu PSM, dünya tiyatro mirasının en güçlü metinlerinden birini, uluslararası ölçekte saygın bir yaratıcı ekiple Türkiye’de yeniden yorumlayarak, Rönesans katkılarıyla Türk izleyicisine sezonun en iddialı yapımını sunmaya hazırlanıyor.

Arthur Miller’ın çağlar ötesi eseri “Satıcının Ölümü”, Hira Tekindor’un çevirisiyle sahneye taşınırken, çalışkanlığın otomatik olarak mutluluk getireceğine inanmış bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikayesini Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu ve Beyti Engin’in sahnedeki performanslarıyla tiyatroseverlerle buluşturacak.

Dünyaca Ünlü Ekip ‘’Satıcının Ölümü’’ İçin Zorlu PSM’de!

Satıcının Ölümü’nde uluslararası sahne sanatlarının en saygın isimleri yer alıyor. Rejisör koltuğunda 2015-2025 yılları arasında National Theatre’ın Genel Sanat Yönetmenliği ve CEO’luğunu yapan, Sir Rufus Norris yer alırken, National Theatre ve West End prodüksiyonlarının yanı sıra, Beyoncé, U2, Lady Gaga, The Weeknd gibi dünyaca ünlü starların sahne şovlarını tasarlayan Olivier ve Tony Ödüllü Es Devlin oyunun sahne tasarımını üstleniyor. West End ve National Theatre prodüksiyonlarıyla uluslararası sahnelerde iz bırakan koreografi diliyle Olivier Ödüllü koreograf Javier de Frutos çarpıcı bir ensemble yorumuyla oyunu katmanlandırıyor.

Başarılı müzikal çalışmalarıyla ülkemizi yurtdışında temsil eden Oğuz Kaplangı Satıcının Ölümü’ne müzikleriyle eşlik ederken Tony Ödüllü ses tasarımcısı Adam Cork ise oyunun işitsel atmosferini şekillendiriyor.

Bugüne kadar National Theatre, Donmar Warehouse, Royal Shakespeare Company, English National Opera ve West End’deki çeşitli prodüksiyonlarda ışık tasarımcısı olarak çalışan Oliver Fenwick oyunun görsel dünyasını kurgularken, oyunun kostümleri ise , halen Londra’da devam eden Harry Potter and the Cursed Child’ın Tony ve Olivier ödüllü tasarımcısı Katrina Lindsay’in elinden çıkıyor.

Değişen Dünyanın Acımasız Gerçekleriyle Yüzleşen Bir Ailenin Hikayesi

“Satıcının Ölümü”, bir ailenin çöküşü üzerinden, “Amerikan Rüyası”nın ve sistemin dayattığı başarı anlayışının bireyi nasıl tükettiğini anlatan zamansız bir trajedi...

Arthur Miller’a 1949 yılında Pulitzer Ödülü’nü getiren oyun, çalışkanlığın otomatik olarak mutluluk getireceğine inanmış bir kuşağın, değişen dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşmesinin hikayesi.

Oyunun başrolünde, modern tiyatronun ikonik karakteri Willy Loman'ı, usta oyuncu Halit Ergenç canlandırıyor. Ergenç’e, Linda Loman rolüyle Zerrin Tekindor, oğulları Biff ve Happy karakterlerinde ise Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu eşlik ediyor.

Büyük Buhran'ın gölgesinde geçen oyun, Willy Loman'ın geçmişle şimdi arasında gidip gelen zihninde, pişmanlıkların, kırılgan umutların ve nihai bir yıkımın izini sürüyor. Ailesiyle olan çatışmalı ilişkisi, özellikle büyük oğlu Biff ile yaşadıkları, sadece kişisel bir hezeyanı değil, tüm bir hayat anlayışının iflasını sahneye taşıyor.

Zorlu PSM yapımı olarak sahnelenecek olan “Satıcının Ölümü”, Rönesans Gayrimenkul Yatırım katkılarıyla 26 Mart tarihinde prömiyer yaparak sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek.

“Satıcının Ölümü” oyununun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.