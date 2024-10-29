Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel, ABD'de ödül aldı Amerikan Türk Topluluğu Galası, ünlü oyuncular; Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel ile sektörün önde gelen yapımcıları Kerem Çatay ve Timur Savcı'yı aynı sahnede bir araya getirdi

Habertürk Giriş: 29.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:17 facebook

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