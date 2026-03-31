        Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz'da Bahar" için buluştu

        "İmroz'da Bahar" için buluştular

        Yıllar sonra Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'yi bir araya getiren "İmroz'da Bahar" filminin ekibi okuma provasında buluştu

        Giriş: 31.03.2026 - 17:50 Güncelleme:
        2011-2014 yılları arasında ekrana gelen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde "Kanuni Sultan Süleyman" ve "Hürrem Sultan" karakterlerine hayat veren Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor. Ergenç ile Uzerli, 'İmroz'da Bahar' adlı filmde yeniden bir araya geliyor.

        Filminin okuma provası önceki gün gerçekleşti. Provaya yönetmen ve senarist Özcan Alper, Halit Ergenç, Meryem Uzerli ve film ekibi katıldı.

        Nisan ayında çekimlerine başlanması planlanan film için gerçekleştirilen provada ekip, senaryo ve karakterlerin iç dünyaları üzerine detaylı değerlendirmelerde bulundu.

        Oyuncular, karakterlerinin yolculuklarını derinlemesine analiz ederken, yönetmen Özcan Alper de filmde yaratmak istediği atmosfer ve anlatım dili üzerine ekiple fikir alışverişi yaptı. Doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla öne çıkan İmroz’un büyüleyici atmosferinde geçen film, adada yolları kesişen iki farklı hayatın hikâyesini merkezine alıyor.

        Geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bu iki karakter, hayatın onlara sunduğu ikinci bir şans ihtimali etrafında yeniden şekillenen bir yolculuğa çıkıyor. Film, “İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?” sorusunu izleyiciye yöneltiyor.

        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti!
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
