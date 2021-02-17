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Halkbank davası askıya alındı

ABD'de temyiz mahkemesi Halkbank davasında yargılamanın askıya alınması talebini kabul etti. Bankanın hisselerinde bunun üzerine yükseliş yaşandı

Halkbank davası askıya alındı
Reuters / HABERTURK.COM

ABD'de temyiz mahkemesi Halkbank'ın ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ile yargılandığı davada, yargılamanın askıya alınması talebini kabul etti.

Temyiz mahkemesinin dün yayınlanan kararında Halkbank'ın talebi temyiz mahkemesince dinlenene kadar bir alt mahkemedeki yargılamanın askıya alınmasını istedi.

Temyiz mahkemesi Halkbank'ın taleplerini hızlandırılmış şekilde dinleyeceğini belirtti. Halkbank hisseleri yüzde 6.48 yükselişle açıldıktan sonra saat 11.06'da yüzde 3.62 yükselişle 5.44 liradan işlem görüyordu.

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