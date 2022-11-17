Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi!

Emekli promosyon ödemeleri için bankaların yarışı sürüyor. Emeklilere ödenecek banka promosyonu taban miktarı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncellenirken Halkbank emekli promosyon kampanyası gündeme geldi. Düzenlemenin ardından Halkabank emekli promosyon ödemeleri yükseltildi. İşte, 2022 Kasım ayı Halkabank emekli promosyon ödemeleri...

ABONE OL
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    Halkbank emekli promosyon ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun promosyon güncellemesinin ardından gündeme geldi. SGK tarafından bankalarla imzalanan protokole göre emekli promosyon ödemeleri alt limiti 3 bin TL'ye yükseltildi. Gelişmenin ardından "Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, şartları neler ve maaş taşıma işlemi nasıl yapılır?" araştırması hız kazandı. İşte, Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon kampanyası...
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

    Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

    SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

    3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

    3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

    7.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL

    10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL 3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacak.

    Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

    01.11.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak Halkbank emekli promosyon ödemeleri tabloda yer almaktadır.

    3.500 TL altı maaşa 3.000 TL emekli promosyonu,

    3.500 - 7.499 TL ise 3.500 TL,

    7.500 - 9.999 TL'ye 4.500 TL,

    10.000 ve üzeri brüt maaş tutarına 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılmaktadır.

    *Daha önce Halkbank'tan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilere iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır.

    *Halkbank'ta birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
  • Halkbank emekli promosyon kampanyası güncellendi! Kasım 2022 Halkabank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL?

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

    Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

    Mobil ve İnternet Şubemizde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,

    0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,

    Tüm Halkbank Şubelerinden yapabilirsiniz.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.