Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. En yüksek tutar 15 bin TL’yi bulurken kamu bankaları merak edilip araştırılmaya başlandı. Bu noktada ‘’Halkbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu’’ sorusu gündeme geldi. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…