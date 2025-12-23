Habertürk
        Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı! - Basketbol Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından Denizli'de organize edilecek Dörtlü Final maçları, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

        23.12.2025 - 16:39
        Kadınlar basketbolda kupa kurası çekildi
        HT Spor'un yayıncısı olduğu Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen, Sportif Direktör Alper Yılmaz, Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan ile organizasyona katılan kulüplerin temsilcileri katıldı.

        Ali Türkmen, kura çekimindeki konuşmasında, Türkiye Kupası'na katılan takımlara başarılar dileyerek "Sahada centilmenliğin, rekabetin ve basketbolun en güzel örneklerini göreceğimizi düşünüyorum. Çeyrek final müsabakalarının ardından 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli'de düzenlenecek organizasyonun unutulmaz bir atmosfer sunacağına inanıyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu organizasyona adını veren Halkbank'a da teşekkür ediyorum. Kadın sporunun gelişmesi için yapılan katkılar çok değerli." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından Denizli'de organize edilecek Dörtlü Final maçları, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

        Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda kura çekiminin ardından çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde oluştu:

        6 Ocak 2026:

        17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

        20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

        7 Ocak 2026:

        17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

        20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring

