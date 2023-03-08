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Halkbank'tan deprem bölgesindeki kadın üreticilere destek

Halkbank, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında bölgede faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik finansal destek paketi oluşturdu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıklanan destek paketi kapsamında, Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ve KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi yer alıyor

Halkbank'tan deprem bölgesindeki kadın üreticilere destek
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Halkbank, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilere gerekli desteği sağlayarak, bölgedeki üretimin devam edebilmesi için deprem bölgesine özel finansal destek paketini açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Deprem felaketinden zarar gören üretici kadınlarımızı en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak amacıyla hazırladığımız destek paketi ile bölgede dayanışma ve yeniden kalkınma projesini hayata geçirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kadın Kooperatifleri Destek Kredisi ile depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine işletme harcamalarında kullanılmak üzere üst limiti 50 bin TL olan sıfır faizli kredi verilecek.

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren 143 kadın kooperatifinin yararlanabileceği kredi, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere; toplam 36 aya yayılan vadede ve aylık eşit taksitle geri ödenebilecek.

Depremzede kadın girişimciler için oluşturulan KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi ise, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsayacak. Kadın girişimciler, KGF teminatlı olarak bir yıl geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden yararlanabilecek.

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