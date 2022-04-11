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Halsey'in ilk Türkiye konseri 3 Eylül'de

ABD’li dünya starı Halsey, kendisini sabırsızlıkla bekleyen Türk hayranlarıyla 3 Eylül Cumartesi akşamı kavuşuyor

Halsey'in ilk Türkiye konseri 3 Eylül'de
Halsey'in ilk Türkiye konseri 3 Eylül'de
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HABERTURK.COM

2022 yazına damga vuracak turnesi için özel bir şov hazırlayan Halsey, ilk Türkiye konserinde KüçükÇiftlik Park’ı dolduran binlerce hayranına enerji, müzik, dans ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak.

GERİ SAYIMA BAŞLADI

Z kuşağının en çok beğendiği, takip ettiği ve dinlediği dünya starı Halsey, pandemiden ve anne olduktan sonra çıkacağı ilk turne için geri sayıma başladı.

İLK TÜRKİYE KONSERİ 3 EYLÜL'DE

Defalarca ziyarete geldiği ülkemizde, turne kapsamında ilk kez sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı, dillerden düşmeyen enerjik performansıyla 3 Eylül 2022 Cumartesi akşamı hayranlarıyla buluşacak. 2022 yazına damga vuracak bir turneye hazırlanan Halsey, hayranları için özel bir şovun hazırlıklarını yapıyor.

Türk kültürüne oldukça aşina olan Amerikan asıllı sanatçı röportajlarında, kendini bir Türk gibi gördüğünü dile getiriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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