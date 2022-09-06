Halsey: İstanbul benim evim gibi!

Ünlü şarkıcı, "İstanbul'da yaklaşık 20 bin kişi vardı. Şoktayım. En sevdiğim şehirlerden birinde ilk konserimi kapalı gişe yaptığınız için teşekkür ederim. Harikaydınız" mesajını yazdıktan sonra, Türkçe, "Burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.