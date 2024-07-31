Halsey: Müziğe döndüğüme pişmanım!

Geçen hafta yeni şarkısı 'Lucky'nin klibini yayınlayan Halsey, aldığı olumsuz eleştiriler sonrası memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan sanatçı, "ara sıra kendisinden ne kadar nefret ettikleriyle veya ne kadar berbat olduğuyla ilgili fikirlerini dile getiren" hayranlarından şikayet etti.

"Kendi hayranlarım bana gezegendeki diğer insanlardan çok daha kötü davranıyor" diyen Halsey, "Hepiniz için konuşmuyorum elbette. Eskiden bana berbat şekilde yaklaşan bir azınlıktı, ama şimdi öyle görünüyor ki çoğunluk sadece ara sıra benden ne kadar nefret ettikleri ya da ne kadar berbat olduğuma dair fikirlerini dile getirmek için ortalıkta dolaşıyor" dedi.