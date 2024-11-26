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        Haberler Magazin İkinci kez aday gösterilmişti! Haluk Bilginer EMMY'yi bu kez kazanamadı - Magazin haberleri

        Haluk Bilginer, EMMY'yi bu kez kazanamadı

        Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası EMMY Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. Daha önce lâyık görüldüğü 'Şahsiyet' aldı yapımla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan ve ikinci kez aday gösterilen Bilginer de törende yerini aldı. Ancak ödülü İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 09:34 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:49
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        Bu yıl 52'ncisinin düzenlendiği Uluslararası EMMY Ödülleri, sahiplerini buldu.

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        İKİNCİ KEZ ADAY GÖSTERİLDİ

        Törende 'Şahsiyet' adlı dizinin ikinci sezonundaki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Haluk Bilginer de törende yerini almak üzere New York'a gitti.

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        Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü 'The Sixth Commandment' ile İngiliz komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Timothy Spall aldı.

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        Haluk Bilginer'in bu yılki Uluslararası EMMY Ödülleri'ndeki rakipleri şöyleydi;

        Julio Andrade... Betinho: No Fio da Navalha (Brezilya)

        Laurent Lafitte... Tapie (Fransa)

        Timothy Spall... The Sixth Commandment (İngiltere)

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        2019'DA 'EN İYİ ERKEK OYUNCU' SEÇİLMİŞTİ

        Haluk Bilginer, 2019'da da aynı adlı dizide 'Agâh Beyoğlu' karakteriyle, Uluslararası EMMY Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.

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        'En İyi Erkek Oyuncu Performansı'
        Timothy Spall, The Sixth Commandment'ta — Wild Mercury Productions / True Vision
        Birleşik Krallık

        'En İyi Kadın Oyuncu Performansı'
        Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying in Hunger — Şarkı Sesi Prodüksiyonu / Netflix
        Tayland

        'En İyi Dram Dizisi'
        Les Gouttes de Dieu ( Tanrının Damlaları ) — Efsanevi Eğlence / Les Productions Dynamic / 22H22 / Adline Entertainment / Fransa Télévisions / Hulu Japonya
        Fransa

        'En İyi Komedi'
        División Palermo — K&S Films / Netflix
        Arjantin

        'En İyi Belgesel'
        Otto Baxter: Bir Lanet Korku Hikayesi Değil — Hikaye Filmleri / Archface Filmleri / Sky Belgeselleri
        Birleşik Krallık

        'Sanat Programlama'
        Pianoforte — Telemark / HBO / Fryderyk Chopin Enstitüsü / Ventana / ZDF/ Arte / Mazovia Varşova Film Fonu / MX35 / Polonya Film Enstitüsü
        Polonya

        'Senaryosuz Eğlence'
        Restaurant Misverstand ( Hata Yapan Restoran ) — Roses Are Blue / CPL Productions / Motion Content Group / Seven.One Studios International
        Belçika

        'Kısa Formlu Seri'
        Punt de no retorn ( Dönüşü Olmayan Nokta ) — TV3 Katalonya
        İspanya

        'Spor Belgeseli'
        Brawn: The Impossible Formula 1 Hikayesi — North One Television / Disney+
        Birleşik Krallık

        'Pembe Dizi'
        La Promesa ( Yemin ) — Bambu Producciones, bir STUDIOCANAL Şirketi
        İspanya

        'TV Filmi / Mini Dizi'
        Liebes Kind ( Sevgili Çocuk ) — Constantin Film AG / Netflix
        Almanya

        'Çocuklar: Animasyon'
        Tabby McTat — Magic Light Pictures
        Birleşik Krallık

        'Çocuklar: Gerçek'
        La Vida Secreta de tu Mente ( Zihninizin gizli hayatı ) — Warner Bros. Discovery
        / Pictoline / Mighty Animation
        Meksika

        'Çocuklar: Canlı Aksiyon'
        En af Drengene ( Oğlanlardan Biri ) — Apple Tree Productions / Viaplay
        Danimarka

        #Haluk Bilginer
        #Emmy Ödül Töreni
        #Şahsiyet
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