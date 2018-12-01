Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi ailece yemek yedi

2006 yılında nikah masasına oturan ancak 6 yıl sonra, Haluk Bilginer'in Zerrin Tekindor ile aşk yaşaması sonucu boşanan Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, kızları Nazlı ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Alışveriş sonrası yemek yiyen Aşkın Nur Yengi, Haluk Bilginer ve kızlar geldikleri gibi ayrı ayrı alışveriş merkezinden ayrıldı