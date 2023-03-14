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Ünlü oyuncu sahnede fenalaştı! Haluk Bilginer kimdir, saglık durumu nasıl?

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den korkutan haber... İzmir doğumlu usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı. Bilginer'in, ambulansla hastaneye götürüldüğü bildirilirken sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Haluk Bilginer'in son durumu ile ilgili yapılan açıklamalar...

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  • Haluk Bilginer sağlık durumu: Haluk Bilginer kaç yaşında, kimdir ve sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer'e ne oldu, son durumu ne?

    Haluk Bilginer sağlık durumu... Ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde sergilenen "Kundakçı" isimli oyun sırasında sahnede fenalaştı. Gelen haber sonrasında Haluk Bilginer'in sağlık durumunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. 68 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumu ve hayat hikayesine ilişkin merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • Haluk Bilginer sağlık durumu: Haluk Bilginer kaç yaşında, kimdir ve sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer'e ne oldu, son durumu ne?

    HALUK BİLGİNER SAHNEDE FENALAŞTI!

    Dün akşam Kadıköy'de "Kundakçı" isimli tiyatro oyunuyla seyircisinin karşısına çıkan Bilginer, sahnede fenalaştı. 68 yaşındaki Bilginer'in, Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki oyunun ikinci perdesinde tansiyonunun düştüğü belirtildi.
  • Haluk Bilginer sağlık durumu: Haluk Bilginer kaç yaşında, kimdir ve sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer'e ne oldu, son durumu ne?

    HALUK BİLGİNER SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Usta sanatçı, çağrılan ambulansla hemen hastaneye götürüldü. Bilginer’in sağlık durumunun iyi olduğu, yapılacak geniş kapsamlı testlerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
  • Haluk Bilginer sağlık durumu: Haluk Bilginer kaç yaşında, kimdir ve sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer'e ne oldu, son durumu ne?

    HALUK BİLGİNER KİMDİR?

    Haluk Bilginer, üç çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak, 5 Haziran 1954'te İzmir'de dünyaya geldi. Tam adı Nihat Haluk Bilginer'dir. Annesi ev hanımı Bedriye Hanım, babası İzmirli sigortacı Tahsin Bilginer'dir. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı liselerarası tiyatro yarışmasında ilk ödülünü aldı. Jürideki tiyatro müdürü Ragıp Haykır'ın davetiyle İzmir Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak çalıştı.

    Lise öğrenimini bitirmesinin ardından, 1972 yılında, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1977'de mezun oldu. Devlet konservatuarından mezun olduğu yıl İngiltere'ye giden Bilginer, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi'nde (LAMDA) bir yıl boyunca ileri tiyatro öğrenimi gördü.
  • Haluk Bilginer sağlık durumu: Haluk Bilginer kaç yaşında, kimdir ve sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer'e ne oldu, son durumu ne?

    ÖDÜLLERİ

    47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçilen Haluk Bilginer oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı ödüle layık bulundu. İşte o ödüllerden öne çıkanlar:

    Afife Tiyatro Ödülleri, En iyi erkek oyuncu, Histeri; Ankara Sanat Kurumu, En iyi çevirmen, Aldatma; 1997 yılında ÇASOD, En İyi Oyuncu, Masumiyet ve 34. Antalya Film Şenliği, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 1998 yılında Ankara Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; Adana Altın Koza, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet ve Nihavent Mucize; Angers (Fransa) Film Festivali, En iyi erkek oyuncu, Masumiyet; 2004 yılında 9. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Neredesin Firuze.

    Haluk Bilginer, 1987 yılında tanışıp 1992'de evlendiği Zuhal Olcay ile 14 Aralık 2004'te ayrıldı. Ardından bir süredir birlikte olduğu pop şarkıcısı ve dizi oyuncusu Aşkın Nur Yengi ile 6 haziran 2006'da evlendi. Kızı Nazlı 30 Kasım 2006 tarihinde doğdu. Çift 2012 yılında boşandı. 

     

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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