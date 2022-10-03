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Haberler Magazin Haluk Levent: Konserin geliri Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak - Magazin haberleri
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Haluk Levent, Onur Şener'in küçük kızı için söyleyecek

Şarkıcı Haluk Levent, bu akşamki konserinden sağlanacak geliri, üç kişi tarafından darp edilerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitimi için harcanacağını belirtti

Haluk Levent: Konserin geliri Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak - Magazin haberleri
Onur Şener'in küçük kızı için söyleyecek
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında üçü de kamu çalışanı olan saldırganlar, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen Onur Şener ile tartıştı.

İlker K., Ali G., Semih S. adlı saldırganlar, Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlılardan Ali G. ile Semih S. polisteki ifadelerinde, cinayeti İlker K.'nin işlediğini söyledi. Üç erkek zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'nin konuştuğu cinayete tepki yağarken, bu akşam Kuruçeşme'de sahne alacak olan Haluk Levent, konserin gelirini Onur Şener'in küçük kızının eğitimi için harcanacağını açıkladı.

Levent, Twitter sayfasından şu mesajı paylaştı:

Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor :(

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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