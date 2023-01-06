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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu

Haluk Levent, gazetecilerin Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'ndeki rolü ile ilgili gelen sorularını cevapladı. Levent, "Büyüsü kaçmasın ama harika bir iş oldu. Ben de merakla bekliyorum" dedi

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  • Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haluk Levent, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Levent, "Toplantıdan toplantıya koşuyorum. Her günüm çok yoğun geçiyor ama inanın bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yoğun bir konser takvimim olacak. Kalplere dokunmaya ve insanları eğlendirmeye devam edeceğim" dedi.
  • Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu - Magazin haberleri

    "HARİKA BİR İŞ OLDU"

    Haluk Levent, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'ndeki rolü ile ilgili gelen sorulara, "Büyüsü kaçmasın ama harika bir iş oldu. Ben de merakla bekliyorum" şeklinde cevap verdi.
  • Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu - Magazin haberleri

    EYT'LİLERE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

    Öte yandan geçtiğimiz hafta EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söylemişti.

    Yapılan açıklama ardından 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazanırken, şarkıcı Haluk Levent'ten dikkat çeken bir paylaşım gelmişti.

    Şarkıcılığın yanı sıra kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla EYT'lilere verdikleri sözü hatırlatmıştı.
  • Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu - Magazin haberleri


    "İLK AYLIĞIMIZDAN BİR ÖĞRENCİ OKUTACAĞIZ' DEMİŞTİNİZ"

    Haluk Levent, "EYT'li dostlar! Ankara'da size desteğe gelmiştim... Ne demiştiniz? 'İlk aylığımızdan 1 öğrenci okutacağız...' O gün, bugün işte. AHBAP Derneği'ne öğrenci bursları için bağışlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
  • Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu - Magazin haberleri

    3 YIL ÖNCE DESTEK OLMUŞTU

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 3 sene önce yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Ankara'da bir araya gelmişti. Haluk Levent de mitinge katılarak, vatandaşlara destek olmuştu.

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