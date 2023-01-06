Haluk Levent: 'Prestij Meselesi' harika bir iş oldu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Haluk Levent, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.



Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Levent, "Toplantıdan toplantıya koşuyorum. Her günüm çok yoğun geçiyor ama inanın bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Yoğun bir konser takvimim olacak. Kalplere dokunmaya ve insanları eğlendirmeye devam edeceğim" dedi.