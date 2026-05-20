Haluk Levent sağlık durumu nasıl? Haluk Levent kimdir?
Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Haluk Levent, Eskişehir konserinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirtilen 57 yaşındaki sanatçının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından Haluk Levent'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Peki, Haluk Levent sağlık durumu nasıl, neden hastaneye kaldırıldı? Haluk Levent kimdir? İşte Haluk Levent sağlık durumu ve biyografisi...
Edinilen son dakika bilgisine göre Haluk Levent, Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne aldıktan sonra AFAD yetkilileriyle yapılacak toplantıya gitmek üzere yola çıktı. Yolculuk sırasında rahatsızlanan sanatçı, Ankara’daki Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından Haluk Levent’in yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Peki, Haluk Levent sağlık durumu nasıl, neden hasteneye kaldırıldı? Haluk Levent kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
HALUK LEVENT NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
HALUK LEVENT SAĞLIK DURUMU NASIL?
Haluk Levent’in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı. Ancak sanatçının yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu ve tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü belirtildi. Sosyal medyada sanatçı için çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, hayranları iyi haber beklemeye başladı.
Bazı haber kaynaklarında sanatçının son dönemde yoğun tempo nedeniyle sağlık sorunları yaşadığına yönelik bilgiler de yer aldı. Daha önce de çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gören Haluk Levent’in sağlık sürecinin yakından takip edildiği ifade edildi.
HALUK LEVENT KİMDİR?
Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu rock müziğinin önemli temsilcileri arasında gösterilen sanatçı, 1990’lı yıllarda çıkardığı albümlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal yardım çalışmalarıyla da sık sık gündeme gelen Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sanatçı, özellikle deprem ve afet dönemlerinde yürüttüğü yardım faaliyetleriyle kamuoyunda büyük takdir topladı.
Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrıldı ve kendini yollara verdi. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir. Birçok şehirde dolaşıp şarkı söyledi. Kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalıştı. Bu çabaların bazılarında başarılı oldu.
1992 yılında İstanbul'a geldi. Ortaköy'de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990’da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 temmuzunda Yollarda albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu rock müziğinin ortaya çıktığı 70’lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendir. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. Yollarda hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık iki yüz binlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaret gibiydi.
İlk albümün ardından 1995 ekiminde Bir Gece Vakti bir milyona yaklaşan satış rakamı yakaladı. Yine 1996'nın hemen sonunda Arkadaş albümü piyasaya çıktı. Bu albümle sanatçı, Anadolu rock müziğin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım" demektedir.
2010'un son aylarında Hacivat Karagöz adlı albümünü çıkardı. Sanal alemde izlenme rekorları kırdı ama kaset-cd satışlarında bu oran görülmedi.
2014 yılının Şubat ayında Dostane isimli albümünü çıkardı. Haluk Levent 2004 yılında evlendiği Neslin Yonarlar ile 2017 yılında boşanmıştı.
AHBAP
Haluk Levent'in 2017 yılında platform adı altında faaliyete başlattığı ve ardından dernekleşen "Ahbap" adlı dernek, öğrencilere burs, medikal cihaz ve ilaç temini, çeşitli yardım, etkinlik, kan ve kök hücre kampanyası ve eğitim faaliyeti düzenlemektedir.
DİSKOGAFİ
SOLO ALBÜMLER
Yollarda / Bu Ateş Sönmez (Prestij Müzik) (1993)
Bir Gece Vakti (Prestij Müzik) (1995)
Arkadaş (Prestij Müzik) (1996)
Mektup (Prestij Müzik) (1997)
Yine Ayrılık (Prestij Müzik) (1998)
Kral Çıplak (Prestij Müzik) (2001)
Bir Erkeğin Günlüğü (Popüler Müzik) (2002)
Özel Canlı İstanbul Konseri (Popüler Müzik) (2003)
Türkiye Turnesi 2003 (Popüler Müzik) (2003)
Aç Pencereni Beliss-Seyhan Müzik) (2004)
Annemin Türküleri (DMC) (2005)
Akşam Üstü Modd Müzik-Ozan Video) (2006)
Karagöz ve Hacivat Modd Müzik) (2010)
Trilogyy (Süper Müzik Yapım) (2010)
Dostane (DNK Müzik) (2014)
Best of Konserler (Süper Müzik Yapım) (2015)
Tam Bana Göre (Pasaj Müzik & Garaj Müzik) (2019)
Konuk Sanatçı Olarak Katıldığı Albümler
Esra Kahraman - Parantez (2005) - Nereye Saklarsın
Mehmet Tokat - İnadına Seveceğim (2006) - Tükendi Sevdam
KOLEKTİF ALBÜMLER
Yaz Şarkıları (2006) - Çemberimde Gül Oya
Pop 2006 (2006) - İzmir'in Kavakları
ÖVGÜ ALBÜMLERİ
Bülent Ortaçgil - Şarkılar Bir Oyundur (2000) - İntegral
Ahmet Kaya - Dinle Sevgili Ülkem (2002) - İçimde Ölen Biri
Barış Manço - Yüreğimdeki Barış Şarkıları (2002) - Yine Yol Göründü Gurbete
Serhan Kelleözü - Aynı Mahallenin Çocukları (2004) - Sormalı, Akdeniz Akşamları
Cem Karaca - Mutlaka Yavrum (2006) - Namus Belası
Ezginin Günlüğü - Çeyrek (2007) - Sabah Türküsü
Onur Akın - Onurlu Yıllar 25. Yıl (2013) - 33 Kurşun
Musa Eroğlu - İle Bir Asır (2015) -Cuşş Havası
Zülfü Livaneli - Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" (2016) - Kan Çiçekleri
Cem Karaca - Merhaba Gençler 2018 (2018) - Yorgunum Kaptan