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        Haberler Dünya Hamas: Gazze’de İsrail’e ait casusluk merkezini vurduk

        Hamas: Gazze’de İsrail’e ait casusluk merkezini vurduk

        İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te saldırı düzenledi. İsrail'in bunun ardından Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar devam ediyor. İsrail, Kassam Tugayları'nın casusluk merkezinin vurulduğuyla ilgili verdiği bilgiyle alakalı herhangi bir açıklama yapmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 23:46
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        Hamas, Gazze'de İsrail'e ait merkezi vurdu
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        Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin orta bölgelerinde İsrail’e ait bir casusluk noktasını hedef aldığını belirtti.

        Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin orta bölgelerindeki Cühr ed-Dik bölgesinin doğusunda bulunan yeni bir İsrail gözetleme ve casusluk merkezini havan toplarıyla hedef aldık.” ifadeleri kullanıldı.

        İsrail makamlarından Kassam Tugayları’nın duyurusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Filistin Telekomünikasyon Şirketi ile Jawwal Şirketi, bugün sabah saatlerinde, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde sabit (sabit hat) iletişim hizmetlerinde ve internette kesinti yaşandığını açıklamıştı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 305 Filistinli öldürüldü, 77 bin 293 kişi yaralandı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #Hamas
        #israil
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