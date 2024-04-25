Hamas: Gazze’de İsrail’e ait casusluk merkezini vurduk

Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin orta bölgelerinde İsrail’e ait bir casusluk noktasını hedef aldığını belirtti.

Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Gazze Şeridi’nin orta bölgelerindeki Cühr ed-Dik bölgesinin doğusunda bulunan yeni bir İsrail gözetleme ve casusluk merkezini havan toplarıyla hedef aldık.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından Kassam Tugayları’nın duyurusuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi ile Jawwal Şirketi, bugün sabah saatlerinde, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde sabit (sabit hat) iletişim hizmetlerinde ve internette kesinti yaşandığını açıklamıştı.