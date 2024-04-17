Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada İsrail-Hamas çatışmalarına değinerek, "Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın." açıklamasında bulundu.

"Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davasının lideri hafta sonu misafirim olacak, dertleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hafta sonu Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Bazı yaptıklarımızı anlatamıyor olabiliriz ama Filistin hassasiyetimizi sorgulayanlar er ya da geç rezil olacak, nasıl bir haksızlık yaptıklarını görecekler"

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Filistin davasını sadece savunmuş değil bu uğurda çok ağır bedeller ödemiş bir hareketiz, böyle bir kadroyuz. Kimse Filistin hassasiyetimizi sorgulamasın. Filistin'i kutlu emanet gibi yüreğimizde taşıdık. Tayyip Erdoğan olarak tek başıma kalsam dahi Filistin mücadelesini savunmaya devam edeceğim. 14 bin çocuğu öldürdüler bunlar Hitler'i çoktan geçtiler."