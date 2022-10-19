Bu kapsamda sağlık için oldukça faydalı olan ve günde en az bir bardak uzmanlar tarafından içilmesi önerilen sodanın hamilelik döneminde içilip içilemeyeceği anne adayları için merak konusudur. İşte, hamileler soda içebilir mi, zararlı mı faydalı mı? Hamilelikte soda nasıl tüketilir? sorularının cevapları.

Soda, günlük hayatta genellikle yemeklerden sonra tüketilen, sindirim sistemini dengeleyen doğal içeceklerden biridir. Uzmanların da günde bir bardak ya da şişe içilmesi önerilen sodanın her yaşta ve durumda içilip içilmeyeceği ise merak konudur.

Sodanın faydaları ve zararları ile ilgili en çok araştırma yapanlar ise anne adaylarıdır. Hamilelik döneminde ne yiyip içtiklerine normal zamanlarına göre çok daha fazla dikkat eden anne adayları, bu süreçte soda içmenin hem kendi hem de bebek sağlığı için önemini araştırmaktadır. Peki, soda içmek hamilelik döneminde önerilir mi? Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Hamileler Soda İçebilir Mi?

Maden suyu içeriğindeki bileşenler ile birlikte insan sağlığı için faydalı olan içecekler arasında yer alır. İçerisinde yer alan sodyum, kalsiyum, florür, magnezyum, potasyum gibi bileşenler ile kemik sağlığına iyi gelirken, iyodür ile troid bezinin daha iyi çalışmasına katkı sağlar. Sodanın içerisinde sülfat da bulunur. Sülfat ise sindirim sistemini koruyan bir bileşendir.

Normal ve sağlıklı olan bir bireyin bu içerikleri barındıran sodayı tüketmesi rahatlıkla önerilirken hamile olan kişilerin tüketmesinde soru işaretleri oluşabilir. Bu noktada anne adayları hamilelikleri boyunca günde bir şişe olmak üzere tatlandırıcı özelliği olmayan sodayı tüketebilirler. Ancak tüketmeden önce doktorlarına başvurmalarında fayda vardır.

Hamilelikte Meyveli Maden Suyu İçilir Mi?

Piyasa bulunan meyveli maden suları aslında şeker ilavesi olan, tatlandırıcı özelliğine sahip katkılı gazozdur. Bu yüzden normal hayatımızda da meyveli maden suyu tüketiminden uzak durulması önerilirken, hamilelik döneminde anne adaylarının meyveli maden suyu içmesi önerilmez.

Bu meyveli maden suyu tüketimi sonucunda anne adayları sade soda içeriğinde yer alan mineral ve bileşenleri değil, katkı maddesi ve tatlandırıcı ile birlikte şeker alımını gerçekleştirir. Meyveli maden suyundan alınan şeker ise vücuda faydalı olan şeker olmadığı için tüketilmesinden uzak durulmalıdır.

Hamilelikte Hangi İçecekler İçilmeli?

Hamilelik döneminde anne ve baba adayları tüketebilecekleri içecekleri de merak etmektedir. Bunun nedeni bu süreçte tüketilen içeceklerin anne aracılığı ile bebeğe de ulaşması, içeceğin faydası ve zararının anne ile birlikte bebeğe de ulaşmasıdır. Bu yüzden hamilelikte içecek tüketiminde öncelik su olmalıdır. Su tüketimi bu dönemde çok önemlidir.

Bunun yanı sıra doğal sıkılmış meyve suları ile süt de annelerin tüketebileceği içecekler arasında yer alır. Özellikle C vitamini yüksek olan meyve sularının tüketimi hamilelik döneminde annenin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruma sağlar. Süt ise kemik ve kas yapısının güç kaybını önler.

Hamilelikte Soda İçmek Zararlı Mı?

Hamilelikte soda içmenin zararı yoktur. Ancak her şeyde olduğu gibi soda tüketiminde de miktar ve nasıl tüketildiği önemli bir yere sahiptir. Anne adaylarının günde bir şişeden fazla soda tüketmemesi ve aç karnına soda içmemesi durumunda, sodanın hamilelik dönemi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.