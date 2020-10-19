Bebeğinizin gelişimi bu süreç içerisinde oluşacak organlar ve dokular için hazırlanıyor. Peki, hamileliğin 5. haftasında neler olur? Gebeliğin 5. haftasında bebekteki gelişimler ve annedeki değişmeler nelerdir? İşte merak ettiğiniz konular ile ilgili detaylar.

HAMİLELİĞİN 5. HAFTASINDA NELER OLUR?

Artık vücudunuz iyice anne olmak için hazırlanmış bir şekilde hamileliğin 5. Haftasına girdiniz ve bu hafta itibari ile bebeğinizin hızla büyüdüğü sürecin başları ancak 2. aya girdiğiniz bu süreçte bile bebeğinizin henüz bir susam tanesi büyüklüğünde olduğunu da unutmayın.

HAMİLELİĞİN 5. HAFTASINDA BEBEĞİNİZİN GELİŞMESİNDE NELER OLUR?

Embriyonuz rahminizin derinlerinde inanılmaz bir hızla gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Ancak hala, bir susam tanesi boyutunda olduğunu hatırlatalım. Bu embriyo üç katmandan oluşuyor; ektoderm, mezoderm ve endoderm. Bu katmanlar hamileliğin ilerleyen sürecinde dokulara ve organlara dönüşecek.

Embriyonun bir bebeğe dönüşme sürecinde, bebeğinizin beyni, omuriliği, sinirleri ve omurgası embriyodaki en üst katman olan ektoderm adı verilen katmanda hızla gelişmeye başladı bile. Bunların haricinde ektoderm katmanında ayrıca deri, saç, tırnak, süt, ter bezleri ve diş minesinin oluşumunu ve gelişimi de sağlamaktadır.

Kalp ve dolaşım sistemi ikinci ve orta katman olan mezotermde gelişerek şekillenmeye başlar. Mezoterm katmanı ayrıca kas, kıkırdak, kemik ve deri altı dokuların oluşumu ve şekillenmesini de sağlayan katmandır.

Üçüncü ve en iç katman olan endoderm; akciğerleri, bağırsakları, boşaltım sistemini, tiroidleri, böbrekleri ve pankreası oluşturur ve gelişmesini sağlar.

Ayrıca hamileliğin 5. haftasında bebeğinize besin ve oksijen sağlayan ilkel plasenta ve göbek bağı da oluşumunu tamamlayarak göreve başladı.

HAMİLELİĞİN 5. HAFTASINDA ANNE BEDENİNDE NELER OLUYOR?

Hamileliğin 5 haftasında bebeklerin gelişmesi ile birlikte annelerin de fizyolojik olarak değişiklikler gösterdiğini sakın unutmayın. Ayrıca Hamileliğin 5. Haftasında Annelerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusuna da aşağıda değindik.