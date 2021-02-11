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Hamilelikte bıldırcın yumurtasının mucizevi faydaları! Gebelikte bıldırcın yumurtası

Protein deposu yumurtanın hem mutfaklarımızdaki yeri sağlamdır hem de sağlığımız için faydası tartışılmaz. Yumurta dendiği zaman akla genelde tavuk yumurtası geliyor olsa da sağlık söz konusu olduğunda bıldırcın yumurtası bütün yumurtaların önüne geçiyor. Protein, fosfor ve demir zengini bıldırcın yumurtasının özellikle hamilelik sırasındaki faydaları saymakla bitmiyor. İşte Hamilelikte bıldırcın yumurtasının mucizevi faydaları! Gebelikte bıldırcın yumurtası

Hamilelikte bıldırcın yumurtasının mucizevi faydaları! Gebelikte bıldırcın yumurtası

Bıldırcın yumurtası, yabani bıldırcın kuşundan elde ediliyor. Tavuk yumurtasından daha küçük ve daha hafiftir ancak bu küçüklüğüne zıt olarak besin değeri tavuk yumurtasından çok daha fazladır. Tavuk yumurtasından beş kat daha fazla fosfor, sekiz kat daha fazla demir ve dokuz kat daha fazla protein içerir.

Kimyasal bileşimi
Bıldırcın küçük benekli yumurtaları aşağıdaki yararlı unsurları içerir:
• B grubu vitaminler (tüm temsilciler) ve ayrıca A vitamini, E vitamini, K vitamini, D vitamini ve diğerleri;
• Proteinler 13 gr, yağlar 11 gr ve karbonhidratlar 0,41 gr
• Karotenoidler;
• Kül – 1,1 g;
• Organik asitler (glutamik, aspartik, vb.);
• Metionin;
• Lisin;
• triptofan;
• Tirosin;
• Amino asitler;
• Sistin.

Hamilelik Sırasında Bıldırcın Yumurtasının Faydaları Nelerdir?

• Proteinlerin yüksek içeriği, kas-iskelet sistemi ve kaslardan iç organlara kadar tüm embriyo sistemlerinin inşasını sağlar. Ayrıca, ete tolerans göstermeyen veya hayvan proteinlerinin eksikliğini telafi edecek olan inançlarına göre kullanmayan kadınlara da diyete girmeleri tavsiye edilir.


• Vitamin B, metabolizma, merkezi sinir sistemi ve gelecekteki annenin psiko-duygusal durumu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Folik asit, niasin, PP ve diğer yararlı bileşenler çocuğun normal oluşumuna katkıda bulunur, ilk trimesterde bir dizi defektin (Nöral tüp dahil) oluşmasını önler.
• İyi bilinen “güzellik vitaminleri” A ve E, hamilelik sırasında deri ve dokuların durumunu iyileştirir, saç foliküllerini ve tırnak plağını güçlendirir. Bıldırcın yumurtasının düzenli kullanımı ile dermatit ve cildin yağlı parlaklığı kaybolur, sağlıklı bir parıltı ortaya çıkar ve saçlar ayrılmaz ve tırmanmaz.
• Kalsiyum, bebeğin kemik dokusunun ve dişlerinin gelişimini sağlar, ayrıca gelecekteki annenin metabolizmayı, sağlıklı saçları ve tırnakları tutması gerekir. Bu eser element, doğum sırasında yeterli güç kasılmalarını ve girişimlerini sağlar.


• Bıldırcın yumurtasının bileşimindeki demir iyi emilir ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini, kırmızı kan hücrelerinin yanı sıra anne ve çocuğun hücrelerine oksijen veren hemoglobin üretimini uyarır. Yumurtaların düzenli tüketimi demir eksikliği anemisi üretir.
• Tirozin hamile kadını rahatlatır, kaygı, ilgisizlik, sinirlilik ve sinirlilik ile savaşmaya yardımcı olur, normal uykuyu destekler.
• Amino asitler sinir sistemini uyarır, bağışıklığı ve soğuk algınlığı, enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.

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