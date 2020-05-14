Hamilelikte cilt bakım uygulamaları

Hamilelikte ortaya çıkan bir takım cilt değişimleri için cilt bakımı uygulanmalıdır. Bazı doğal bitkiler ile evde uygulayabileceğiniz bakımlar hem sağlığınız açısından sorun yaratmayacak hem de cildinizin sorunlarını giderecektir.

Hamilelikte Bakım Uygulamaları

Banyodan sonra ciltte oluşan çatlaklar için badem yağı veya bebe yağı ile cildinizin nem almasını sağlamalısınız. Özellikle; göğüs, kalçalar, bacaklar, saç, yüz ve el yak bakımı yapılmalıdır.

Saçlar İçin:Saçların aşırı dökülmesi ve kırılmasını önlemek için; yarım kilo zeytinyağı ile bir tutam ısırgan otunu benmari uygulayarak iyice kaynatın. Bir gece dinlendirdikten sonra haftada bir kez saçlarınıza uygulayın 2 saat beklemeden sonra yıkayın. Saçlarınızın düzelmesine faydalı olacaktır.

Lekeler: Cilt lekeleri hamilelikte çok fazla ortaya çıkar. Bu yüzden güneşten korunmak gerekir. Yatmadan önce cilde su bazlı kremler uygulanmalı; dışarda güneş koruyucu kullanılmalıdır.Lekeler için limon suyu da sürebilirsiniz.

Maske: Birer çay kaşığı, bal, zeytinyağı ve limonu karıştırın cildinize sürün ve 30 dakika sonra yıkayın. Haftada iki kere uygulamanız halinde cildiniz düzelecek ve güzelleşecektir.

Peeling:Kil, su, krem ve bir kaşık yulafı karıştırarak cildinize sürün ve 5 dakika bekledikten sonra ovalayarak temizleyin. Haftada bir gün yapmanız yeterlidir.

Tonik: Yarım litre su da lavantayı kaynatıp bekletin ve tonik yerine kullanın.

Sivilce: Ebegümeci veya adaçayını demleyin ve yüzünüze sürün. Bir limonun suyunu çıkarın ve biraz reyhan döverek içine katın; katı kıvam olmasına dikkat edin. Sivilcelerin üstüne uygulayın.