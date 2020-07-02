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Hamilelikte grip nasıl geçer? Ne iyi gelir?

Hamilelik dönemi anne adayı için en zor süreçlerden biridir. Bu sürece bir de grip eklenirse daha çekilmez hal almaktadır. Hamilelikte grip nasıl geçer? Ne iyi gelir? İşte önerilerimiz.

Hamilelikte grip nasıl geçer

Grip, gebelik döneminde sık karşılaşılan hastalıklar arasında yer alıyor. Hamilelik sürecinde yeterince halsiz olan anne adayları, gribe yakalandıklarında kimi zaman yerinden kalkamayacak hale geliyorlar. Grip hakkında her şeyi yazımızda bulacaksınız.

Hamilelikte gribe ne iyi gelir?

Hamileliğin ilk aylarında grip olmak sıklıkla yaşanan bir durum. Elbette gebelik döneminde grip normalden çok daha ağır seyreder. Bu nedenle önceliğiniz gribe yakalanmamak için önlemler almak olmalıdır. Ancak, iş işten geçtiyse gribi en hafif şekilde geçirebilmek için şunlar yapılabilir:

  • Dinlenmeye özen gösterin. Mümkünse yatarak dinlenmeniz daha faydalıdır.
  • Bakteriyel enfeksiyon görülmeden kesinlikle antibiyotik kullanmayın.
  • Yatarken başınızı yüksekte tutmaya özen gösterin. Bu, geniz akıntılarını en aza indirgemede yardımcı olur.
  • Bulunduğunuz ortamı sıcak tutun ve iyice havalandırın.
  • Gebelik sürecinde sıvı alımına özen göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz. Gripken bu özeni artırın. Gribin en temel tedavisi bol sıvıdır.
  • Havanın nemli kalması önemli bir faktör.
  • Hastalık sürecinde iyi beslenmeye özen gösterin. Eğer iştahsızlık yaşıyorsanız, karbonhidrat açısından zengin besinler yemeye çalışın.
  • Okyanus suyu ya da tuzlu su ile burnunuzu sık sık temizleyin.
  • Boğaz ağrılarında pastil öneriyoruz.
  • Belirtilerden kurtulduğunuzda anında eski hayatınıza dönmeyin. Tekrarlama ihtimaline karşı bir süre daha özene ve dinlenmeye devam edin.

Hamilelikte grip nasıl geçer?

Bu noktada en doğru tedaviyi doktorunuz uygulayacaktır. Yukarıda bahsettiğim uygulamalarla normal seyrinde devam eden bir gripten kurtulabilirsiniz. Ancak durum çok daha ciddiyse doktor yardımı almanız şarttır.

  • Nefes almada güçlük.
  • Ateşin 38.5’in üzerine çıkması.
  • Kulakta akıntı, kanama ve şiddetli kulak ağrısı.
  • Göğüste ağrı.
  • Ense sertliği.
  • Kızarıklık ve döküntü.
  • Hastalığın başlamasının üzerinden birkaç gün geçtiği halde iyileşme görülmemesi durumlarında doktora gitmek şarttır.

Hamilelikte grip için şifalı bitkiler

Hamilelikte grip tedavisi bitkisel ilaçlarla da sağlanabilir. Ancak bitkisel diye her önüne gelen ilacı içersek hata yapmış oluruz. Bu yüzden önce bilinçli bir hasta olmamız; grip için hangi bitkisel ilaçların iyi geldiğini bilmemiz gerekir. Gebelik döneminde grip için kullanabileceğiniz bitkisel yöntemleri sıralayacak olursak;

  • Nane limon.
  • Siyah çay.
  • Kuş burnu gibi bitki çayları içilebilir. Bunun yanında ballı süt ve taze sıkılmış meyve suları da grip için ideal bitkisel yöntemlerdendir.

Hamilelikte grip olunca ne yapılmalı?

Dinlenin. Evet, bu hastalığın en bilindik ilacı dinlenmektir. Gerekli önlemleri alın ama bunların yanında ciddi şekilde dinlenin. İstediğiniz kadar önlem alın gribi dinlenmeden atamazsınız.

Hamilelikte grip bebeğe zarar verir mi?

Hamilelikte grip bebeği etkiler mi? Anne adaylarını en çok korkutan şey gribin bebeğe de zarar vermesi. Bu soruya üzülerek evet cevabını vermek zorundayız. Biliyorsunuz ki grip özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlü insanlarda bile ağır seyredebilen bir hastalık. Gebe bireylerde bu durumun çok daha ağır ilerlediğini düşünürsek; gribin minik yavrunuza zarar verme ihtimali var. Bu nedenle grip aşısı yaptırmayı ihmal etmemelisiniz. Aşı gebelik sürecinin ilk 3 ayında yapılabilir. Aşı sonrası olası bir grip durumunda annedeki antikorların belli bir kısmı bebeğe geçerek onu gribe karşı korur.

Hamilelikte bebeğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

Hamilelikte grip tedavisi için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu‘nun kürüne bir bakalım…

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı sarımsak suyu.
  • 2 yemek kaşığı bal.

Yapılışı:

Yukarıdaki malzemeleri 1 kaba alarak macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Hastalık sürecinde her kahvaltı ve akşam yemeği sonrası tüketin.

Bir diğer kür ise zencefil ve tarçın ikilisi.

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı bal.
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın.

Yapılışı:

1 bardak sıcak suya yarım tatlı kaşığı tarçın ilave edilip tüketilir. Bununla beraber aynı miktardaki tarçın 1 tatlı kaşığı bal ile de karıştırılıp tüketilebilir. Yalnız bu kürleri asla doktor kontrolü dışında uygulamayın.

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