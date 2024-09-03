2. BAKLAGİLLER

Bunlar arasında mercimek, bezelye, fasulye, nohut, soya fasulyesi ve yer fıstığı bulunur. Baklagiller, hamilelik sırasında vücudunuzun daha fazla ihtiyaç duyduğu lif, protein, demir, folat ve kalsiyum için harika bitki bazlı kaynaklardır. Folat, en temel B vitaminlerinden biridir. Özellikle ilk üç aylık dönemde ve hatta öncesinde siz ve bebeğiniz için çok önemlidir. Her gün bir miktar almanız gerekir; bunu sadece gıdalarla sağlamak zor olabilir.