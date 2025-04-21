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        Hamilelikte Kivi yenir mi, Gebeyken kivi yemek zararlı mı?

        Hamilelik dönemi, anne adaylarının günlük rutinlerindeki pek çok şeye dikkat etmeleri gereken bir süreç. Beslenme de gebelik boyunca en özen isteyen konulardan biri… Bebeğin gelişimi için anne adayları normalden çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenden dolayı besin değeri yüksek yiyecekleri tüketerek güç toplamaları gerekir. Tam bir vitamin deposu olan kivinin tüketilip tüketilmeyeceği ise merak konusu… Gebeyken kivi yemek doğru mu yoksa hamilelikte kivi yemek zararlı mı diye merak edenler, yazının devamında sorularına cevap bulabilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 21.04.2025 - 20:17
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        Hamilelikte Kivi yenir mi?
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        Kivi Nedir?

        Kivi, dış kısmı hafif tüylerle kaplı, lifli bir bitkidir. Kivinin içi ise yeşil renkte olup, siyah tohumlara sahiptir. Oval biçimli bir görünümü olan kivi adeta bir C vitamini deposudur. Aynı zamanda dış kısmında da olduğu gibi kivinin içeriği de lif açısından zengindir. Kivinin anavatanı Çin olsa da zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinde yetiştirildiği bilinen kivinin vücut sağlığı için faydaları saymakla bitmez. Kivi sadece C vitamini değil aynı zamanda K vitaminini de içerir. Ayrıca potasyum bakır ve folat açısından da zengindir. Tropikal bir meyve olan kivinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

        • - C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve kış aylarında hasta olmayı önler.
        • - Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Bağırsak tembelliği gibi sorunlarla baş ederek, sindirim sistemini düzene sokar.
        • - Potasyum oranı yüksek olduğu için kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon riskini önler.
        • - Kötü kolesterolle savaştığı için kalp damar sağlığına olumlu etkileri vardır.
        • - Kivide bulunan bazı antioksidanların göz hücrelerine faydası vardır. Bu nedenle göz sağlığını destekler.
        • - Kivide bol miktarda bulunan C vitamini, vücuttaki kolajen üretimini güçlendirir böylelikle cilt lekelerinin önüne geçilir.
        • - Lifli yapısı sayesinde diyet için uygun bir besin kaynağıdır. Tok tutar, şeker ihtiyacını karşılar ve güç verir.

        Söylediğimiz gibi kivinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak hamilelik, özel bir dönem olduğu için gebelikte en faydalı yiyecekleri tüketirken bile tedirginlik oluşabiliyor. Bu nedenle anne adayları için hamilelikte kivi yenir mi sorusunu yanıtlıyoruz.

        Hamilelikte Kivi Yenir mi?

        Anne adayları hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren nasıl bir beslenme şekli belirlemeleri gerektiğini bilmek istiyorlar. Hamilelik heyecanlı ve mutlu bir süreç olduğu kadar aynı zamanda da zorlu bir dönem. Gebelik dönemindeki olası zorlukları en aza indirmek ve sağlıklı bir hamilelik geçirmek için beslenme biçimine dikkat edilmeli. Doğru beslenme demek sadece annenin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi demek değil. Aynı zamanda bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminin desteklenmesi anlamına geliyor. Hatta daha da ileri gidecek olursak eğer doğru beslenme sırf hamilelik sürecini değil hamilelik sonrasındaki dönemi de olumlu etkiliyor. Bu nedenle tüketilen yiyeceklerin çeşitliliğine ve besin değerinin yüksek oluşuna dikkat etmek gerekiyor. Tabi sadece alınması gereken gıdalara değil uzak durulması gereken yiyecek türleri de bilinmeli. Bunun için doğal olan yiyecek türlerini tüketmek bile bazen tedirgin edici olabiliyor. Bu yiyeceklerden biri de kivi… Bebek bekleyen anne adayları, sıklıkla hamilelikte kivi yenir mi sorusunu gündeme getiriyorlar. Eğer siz de hamilelikte kivi yemek zararlı mı diye korkuyorsanız, gönül rahatlığı ile kivi tüketebilirsiniz. Peki gebeyken kivi yenir mi diye merak edenlere cevabımızın evet olduğunu söylemiştik. O halde hamilelik döneminde kivi tüketmenin faydalarından da söz edelim… İşte hamilelikte kivinin saymakla bitmeyen faydaları;

        • - Kivinin lifli yapısı olduğunu söylemiştik. Bu nedenle kivi, hamilelikte sık sık karşılaşılabilen kabızlık sorununu önler. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve sindirimi kolaylaştırır.
        • - Kolajeni destekleyen vitaminler sayesinde gebelikte oluşabilecek cilt problemlerinin hafif geçmesine yardımcı olur.
        • - Doğal bir antioksidan olduğu için annenin sağlığını korur ve bebeğin gelişimini destekler.
        • - İçinde bol miktarda C vitamini bulunması nedeniyle demir emilimini arttırır böylece kansızlığın önüne geçer.
        • - Bol miktarda C vitaminine sahip olduğu için anneyi kış aylarında soğuk algınlığına ve çeşitli enfeksiyonlara karşı korur.
        • - İçerdiği folik asit sayesinde bebeğin beyin ve sinir sistemi gelişimine yardım eder.

        Hamilelik döneminde tüm bu faydalardan yararlanmak için kivi yiyebilirsiniz. Ancak hijyene dikkat ederek ölçülü bir şekilde tüketmenizde fayda var.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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