Hamilelikte Kivi yenir mi, Gebeyken kivi yemek zararlı mı?

Kivi Nedir?

Kivi, dış kısmı hafif tüylerle kaplı, lifli bir bitkidir. Kivinin içi ise yeşil renkte olup, siyah tohumlara sahiptir. Oval biçimli bir görünümü olan kivi adeta bir C vitamini deposudur. Aynı zamanda dış kısmında da olduğu gibi kivinin içeriği de lif açısından zengindir. Kivinin anavatanı Çin olsa da zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde en çok Karadeniz bölgesinde yetiştirildiği bilinen kivinin vücut sağlığı için faydaları saymakla bitmez. Kivi sadece C vitamini değil aynı zamanda K vitaminini de içerir. Ayrıca potasyum bakır ve folat açısından da zengindir. Tropikal bir meyve olan kivinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

- C vitamini deposu olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve kış aylarında hasta olmayı önler.

- Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Bağırsak tembelliği gibi sorunlarla baş ederek, sindirim sistemini düzene sokar.

- Potasyum oranı yüksek olduğu için kan basıncını düzenleyerek yüksek tansiyon riskini önler.

- Kötü kolesterolle savaştığı için kalp damar sağlığına olumlu etkileri vardır.

- Kivide bulunan bazı antioksidanların göz hücrelerine faydası vardır. Bu nedenle göz sağlığını destekler.

- Kivide bol miktarda bulunan C vitamini, vücuttaki kolajen üretimini güçlendirir böylelikle cilt lekelerinin önüne geçilir.

- Lifli yapısı sayesinde diyet için uygun bir besin kaynağıdır. Tok tutar, şeker ihtiyacını karşılar ve güç verir.

Söylediğimiz gibi kivinin faydaları saymakla bitmiyor. Ancak hamilelik, özel bir dönem olduğu için gebelikte en faydalı yiyecekleri tüketirken bile tedirginlik oluşabiliyor. Bu nedenle anne adayları için hamilelikte kivi yenir mi sorusunu yanıtlıyoruz.

Hamilelikte Kivi Yenir mi?

Anne adayları hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren nasıl bir beslenme şekli belirlemeleri gerektiğini bilmek istiyorlar. Hamilelik heyecanlı ve mutlu bir süreç olduğu kadar aynı zamanda da zorlu bir dönem. Gebelik dönemindeki olası zorlukları en aza indirmek ve sağlıklı bir hamilelik geçirmek için beslenme biçimine dikkat edilmeli. Doğru beslenme demek sadece annenin sağlıklı bir hamilelik süreci geçirmesi demek değil. Aynı zamanda bebeğin hem fiziksel hem de ruhsal gelişiminin desteklenmesi anlamına geliyor. Hatta daha da ileri gidecek olursak eğer doğru beslenme sırf hamilelik sürecini değil hamilelik sonrasındaki dönemi de olumlu etkiliyor. Bu nedenle tüketilen yiyeceklerin çeşitliliğine ve besin değerinin yüksek oluşuna dikkat etmek gerekiyor. Tabi sadece alınması gereken gıdalara değil uzak durulması gereken yiyecek türleri de bilinmeli. Bunun için doğal olan yiyecek türlerini tüketmek bile bazen tedirgin edici olabiliyor. Bu yiyeceklerden biri de kivi… Bebek bekleyen anne adayları, sıklıkla hamilelikte kivi yenir mi sorusunu gündeme getiriyorlar. Eğer siz de hamilelikte kivi yemek zararlı mı diye korkuyorsanız, gönül rahatlığı ile kivi tüketebilirsiniz. Peki gebeyken kivi yenir mi diye merak edenlere cevabımızın evet olduğunu söylemiştik. O halde hamilelik döneminde kivi tüketmenin faydalarından da söz edelim… İşte hamilelikte kivinin saymakla bitmeyen faydaları;