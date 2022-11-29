Hamileyken Özel Sağlık Sigortası Yaptırılır Mı? Hamilelikte Doğum Sigortası Olur Mu?

Sigorta şirketleri hamilelere özel teminat içeren sağlık sigortası sunmaktadır. Anne adaylarının ise özel sağlık sigortası konusunda en çok merak ettiği soru "hamileyken özel sağlık sigortası yapılır mı?" olmuştur. Çoğu sigorta acentesinin özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarında hamilelik teminatı, gebelik henüz gerçekleşmemişken alınırsa geçerli sayılmaktadır.

HAMİLEYKEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILIR MI?

Sigorta acenteleri genellikle hamilelere özel farklı poliçe teklifleri sunmaktadır. Özel‌ ‌sağlık‌ ‌sigortası‌ ‌hamileliği‌ ‌kapsar‌ ‌mı? sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Seçtiğiniz sigortanın kapsamına bağlı olarak hamileliği kapsama dururumu değişkenlik göstermektedir. Hamileliği‌ ‌kapsayan‌ ‌özel‌ ‌sağlık‌ ‌sigortası çeşitleri adaylara farklı biçimde teklifler ile sunulmaktadır.

Hamile‌ ‌kalmadan‌ ‌önce‌ ‌özel‌ ‌sağlık‌ ‌sigortası yapılması beklemesi süresi sebebiyle önem taşımaktadır. Var olan sigortanızı tamamlayarak doğumu sigorta poliçesine ekleyebilirsiniz. Sigorta firmasının teklifine göre poliçeniz yatarak tedavileri ve doğum masraflarını karşılar. Bunun yanında bazı firmalar rutin hamilelik muayenelerinin masraflarında sigorta sahiplerine destek olurlar. Hamilelik öncesi ve sonrası için sunulan çeşitli sigorta tekliflerini değerlendirerek sağlık masraflarınızı güvence altına almak mümkündür.

HAMİLELİKTE DOĞUM SİGORTASI YAPILIR MI?

Doğum sigortası tamamlayıcı türe girmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan tedavi ücretlerini karşılayan, anlaşmalı özel hastanelerde yararlanabileceğiniz bu sigorta türünde tedavi masrafları sigortalıya yansıtılmaz. Tüm aile fertleri için bu tamamlayıcı sağlık sigortasını yaptırabilirsiniz

Hamilelik sigortası yaptırmak isteyenlere farklı seçenekler sunulur. Özellikle doğum masraflarını kapsayan paketler, hamilelik öncesi ve hamilelik döneminde yapılmaktadır. Hamileyken doğum sigortası poliçesi, özel sağlık sigortası doğum paketi ve tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi adı altında farklı seçenekler vardır. Hamileyken‌ ‌özel‌ ‌sağlık‌ ‌sigortası‌ ‌yapılır‌ ‌mı‌ ‌ve tedavi masrafları karşılanır mı soruları da bu süreçte merak edilmektedir.

HAMİLEYKEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI FİYATLARI NE KADAR?

Kaza ve hastalık kapsamından farklı olarak hamilelik döneminde farklı bir sigorta teminatı uygulanmaktadır. Hamileyken yapılacak sigortalara her şirket farklı yanıt vermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi ve doğum paketi adı altında farklı seçenekler sunan acentelerde fiyatlar şirketlerin poliçe değerlendirmelerine göre farklılık göstermektedir. Hamilelik ile ‌özel‌ ‌sağlık‌ ‌sigortası poliçelerinde farklı seçenekler yer alır. Özel hamilelik paketleri; doğum, bebek tetkikleri ve rutin hamilelik kontrolleri gibi masrafları karşılamaktadır. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun kısa ve uzun süreli sigortaları istekleriniz doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.