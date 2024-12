Hamsiye yoğun ilgi

"Hamsinin bir ay daha böyle gideceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra 3-4 aylık sezonumuz daha var ama tabii bilemeyiz ne olacağını. Balıkçılıkta yarın ne olacağını bilsek ihya oluruz zaten ama kestiremiyoruz. Bir bakıyorsun her taraf balık, hamsi, bir bakıyorsun balık birdenbire kesiyor. Abhazya, Gürcistan, Rusya taraflarına kaçıyor çünkü göç eden bir balık. Onun için şu an tam mevsimi. Halkımızın da bol bol yemesini tercih ederiz. Şu an en uygunu hamsi, kar suyu kulağına kaçtı. Lezzetli bir balık, vatandaşlarımız da zaten biliyor."