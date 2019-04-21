Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamza Hamzaoğlu: 5 final maçımız kaldı

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Göztepe’yi yenerek bu sezon ilk kez deplasmanda kazanan ve ligde kalma yolunda çok kritik bir galibiyet alan BB.Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “5 final maçımız daha kaldı” dedi

BB Erzurumspor

İzmir deplasmanından Taylan’ın attığı golle üç puanla dönen BB.Erzurumspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu müsabakanın ardından konuştu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu, “Her iki takım açısından da zor bir maçtı. Göztepe’yi önce durdurmak ardından da fırsatları değerlendirip karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflemiştik. Oyuncularımız taktik disipline son ana kadar bağlı kaldılar. Savaştılar, mücadele ettiler. Kalemizi çok iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 final haftamız daha var. Bu maçın sevincini bir iki gün yaşayıp önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Beto’yu teselli etmesi hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Göztepe’nin de sahadasın yaşadığı çalkantılı bir süreç var. Onları da anlıyorum. Kafalarını kaldırıp tekrar önlerine bakma zorundalar” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Barcelona: 2 - Real Sociedad: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBarcelona adım adım şampiyonluğa!
Inter: 1 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLInter ile Roma yenişemedi!
Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz
FUTBOL"Büyük bir bedel ödüyoruz"
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray - Kayserispor maçı yorumu
FUTBOL"Emre Akbaba kırmızı görmeliydi!"
Erol Bedir: Keşke Terim taraftarı hakemle birlikte selamlasaydı!
FUTBOL"Keşke taraftarı hakemle selamlasaydı"
Galatasaray Kayserispor MAÇI SONUCU VE MAÇ ÖZETİ! GS Kayserispor! Diagne 2 gol attı, GS kazandı!
FUTBOLAslan takibini sürdürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X