"Hande Bizi Sezen'e Götür"ün üçüncü konser tarihi belli oldu

Giriş: 13.02.2026 - 14:22 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:22
İlk sahnelenişinde ikinci gün eklenen, Hande Yener'in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı "Hande Bizi Sezen'e Götür", bu kez üçüncü kez sahneye çıkıyor.
Aradan geçen sürede gelen yeni talepler sonrası, konserin 11 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üçüncü kez sahneye taşınacağı açıklandı.
