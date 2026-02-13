Canlı
        Haberler Müzik "Hande Bizi Sezen'e Götür"ün üçüncü konser tarihi belli oldu

        "Hande Bizi Sezen'e Götür"ün üçüncü konser tarihi belli oldu

        Hande Yener'in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı "Hande Bizi Sezen'e Götür"ün üçüncü konser tarihi belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 14:22 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:22
        Üçüncü konser tarihi belli oldu
        İlk sahnelenişinde ikinci gün eklenen, Hande Yener'in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı "Hande Bizi Sezen'e Götür", bu kez üçüncü kez sahneye çıkıyor.

        Aradan geçen sürede gelen yeni talepler sonrası, konserin 11 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda üçüncü kez sahneye taşınacağı açıklandı.

        #Hande Bizi Sezene Götür
        #HANDE YENER
