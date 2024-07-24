Hande Doğandemir'den kalpli "Geldi benimki" ile aşk mesajı
Hande Doğandemir, kalpli "Geldi Benimki" notuyla yeni bir ilişkiye başladığının mesajını verdi
Giriş: 24.07.2024 - 09:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:21
Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla yeni bir birliktelik yaşadığı mesajı verdi.
Ünlü oyuncu, kalp şeklinde bir kek fotoğrafına, "Geldi benimki" notunu düştü.
Hande Doğandemir, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıklamasa da o kişinin 2010'de Şebnem Bozoklu ile evlenip 2016'da ayrıldığı mimar Emre İzer olduğu iddia edildi.
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