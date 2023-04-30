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Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim

Hande Erçel, geçtiğimiz hafta kaybettiği dedesi Metin Erçel'in acısıyla sarsılmıştı. Etiler'de görüntülenen oyuncu, gazetecilerin başsağlığı dileklerine "Başsağlığı dileğiniz için teşekkür ederim. Anlayışınız için teşekkür ederim" diyerek oradan uzaklaştı

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  • Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim - Hande Erçel

    Hande Erçel, emekli Hava Astsubayı olan dedesi Metin Erçel'in vefat haberiyle sarsılmıştı.
  • Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim - Hande Erçel

    Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile İtalya'da tatil yapan Erçel, acı haber sonrasında dedesinin cenaze törenine katılmak üzere apar topar soluğu Bandırma'da almış ve Metin Erçel'i son yolculuğuna uğurlamıştı.
  • Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim - Hande Erçel

    İSTANBUL'A DÖNDÜ

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İstanbul'a dönen Hande Erçel, Etiler'deki bir mekâna girerken objektiflere yansıdı.
  • Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim - Hande Erçel

    "BAŞSAĞLIĞI DİLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

    Hande Erçel, kendisine başsağlığı dileyen basın mensuplarına "Başsağlığı dileğiniz için teşekkür ederim. Anlayışınız için teşekkür ederim" diyerek oradan uzaklaştı.
  • Hande Erçel: Anlayışınız için teşekkür ederim - Hande Erçel

    Öte yandan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel de mücadele ettiği kansere yenilerek 2019'da hayatını kaybetmişti.

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