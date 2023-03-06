"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"



Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Erçel ve Sabancı, dün akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Paris tatilinden dönen çift, sonunda aşklarını ilan etti. Hande Erçel, "Tatilimiz güzel geçti, her şey çok güzel" dedi. Hakan Sabancı ise yeni birlikteliği için "Ciddi bir ilişki" yorumunu yaptı.