Hande Erçel, ID İletişim'i profilinden kaldırdı
Ünlü oyuncu Hande Erçel, menajeri Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu 'ID İletişim' ibaresini Instagram profilinden kaldırarak ajansın resmi hesabını takipten çıktı
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:38
Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Erçel, menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının ibaresini profilinden kaldırırken, ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.
Konuyla ilgili 32 yaşındaki oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ayşe Barım, Gezi Parkı davası kapsamında bir süre tutuklu kalmış ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Hande Erçel, Barım'ın tutukluluk sürecinde hem adliyede hem de sosyal medya hesabı üzerinden desteğini dile getirmişti.
