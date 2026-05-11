Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hande Erçel, ID İletişim'i profilinden kaldırdı - Magazin haberleri

        Hande Erçel, ID İletişim'i profilinden kaldırdı

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, menajeri Ayşe Barım'ın kurucusu olduğu 'ID İletişim' ibaresini Instagram profilinden kaldırarak ajansın resmi hesabını takipten çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 19:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ID İletişim'i profilinden kaldırdı

        Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Erçel, menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının ibaresini profilinden kaldırırken, ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.

        Konuyla ilgili 32 yaşındaki oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ayşe Barım, Gezi Parkı davası kapsamında bir süre tutuklu kalmış ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Hande Erçel, Barım'ın tutukluluk sürecinde hem adliyede hem de sosyal medya hesabı üzerinden desteğini dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boynuna ip geçirilerek darp edilmişti: olayın arkasında uyuşturucu ticareti çıktı

        İstanbul Eyüpsultan'da boynuna ip geçirilerek darp edilen taksi şoförü olayının arkasında uyuşturucu ticareti çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi şoförü ve şahısların uyuşturucu alışverişi için bir araya geldiklerini, yaşanan anlaşmazlık sonucu taksi şoförünün darp edildiğini belirledi...
        #ID İletişim
        #Hande Erçel
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tam bir zafer elde edeceğiz"
        "Tam bir zafer elde edeceğiz"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"