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Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu Hande Erçel, son olarak Milano'ya gittiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından puantiyeli eteğiyle paylaşım yapan Erçel'e sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

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  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

    Başarılı oyunculuk performansının yanında özel hayatıyla da gündeme gelen Hande Erçel, şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'ten dönerken havalimanında objektiflere yakalanan çift, çıkan aşk iddialarını bu vesileyle doğrulamıştı.
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

    Instagram hesabında 30 milyon takipçisi olan Hande Erçel, son olarak puantiyeli eteğiyle çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya binlerce beğeni ve yorum geldi. 
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

    Son olarak Instagram hikayesinde Milano'ya gittiğini duyuran güzel oyuncu Hande Erçel, Bocelli konserine gittiği anlardan puantiyeli eteğiyle verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Altına ise: Bocelli’ notunu düştü.
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

    Hande Erçel'in yayınladığı son gönderileri neredeyse 2 milyon beğeni alırken 9 bine yakın yorumun da sahibi oldu.
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

    İşte Hande Erçel'in sosyal medya hesabında yayınladığı son pozları...
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
  • Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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