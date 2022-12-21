Güneşin Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Hande Erçel'in son pozlarına 1.9 milyon beğeni alırken 11 bin yorumun da sahibi oldu. Ünlü oyuncunun fotoğrafına Eda Ece, Ezgi Mola, Rachel Araz ve Müge Uğurlar yorum yaptı.