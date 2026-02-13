Hande Yener herkesi yine Sezen’e götürecek

Hande Yener’in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesi, ilk sahnelendiği günden bu yana gördüğü ilgiyle dikkat çekiyor. İlk konserin ardından izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci bir tarih açılmış, proje kısa sürede art arda sahnelenmişti. Müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine konser 11 Nisan’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, üçüncü kez sahneye taşınacak.

Projede Sezen Aksu’nun farklı dönemlerden şarkıları senfonik düzenlemelerle sahneye taşınırken, Hande Yener’in sahnedeki duruşu ve şarkılara getirdiği yorumun izleyiciyle kurduğu bağ öne çıkıyor.