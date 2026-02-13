Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Hande Yener herkesi yine Sezen’e götürecek

        Hande Yener herkesi yine Sezen’e götürecek

        Hande Yener'in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesi 11 Nisan'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yeniden müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 14:21 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hande Yener herkesi yine Sezen'e götürecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hande Yener’in Sezen Aksu şarkılarını senfoni orkestrası eşliğinde yorumladığı “Hande Bizi Sezen’e Götür” projesi, ilk sahnelendiği günden bu yana gördüğü ilgiyle dikkat çekiyor. İlk konserin ardından izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci bir tarih açılmış, proje kısa sürede art arda sahnelenmişti. Müzikseverlerden gelen yoğun istek üzerine konser 11 Nisan’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda, üçüncü kez sahneye taşınacak.

        Projede Sezen Aksu’nun farklı dönemlerden şarkıları senfonik düzenlemelerle sahneye taşınırken, Hande Yener’in sahnedeki duruşu ve şarkılara getirdiği yorumun izleyiciyle kurduğu bağ öne çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mardin'de 3'üncü kattan düşen Melinda, kurtarılamadı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Melinda Aydemir (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Melinda'dan geriye yaş günü kutlamasında çekilen görüntüleri kaldı. (DHA)

        #HANDE YENER
        #sezen aksu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Uçurumda felaket! Kayıptı, cansız bedeni bulundu!
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        Mardinli Marilyn Monroe: 100 bin liram olsa hapse girmeyecektim!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Capri'de aşırı turizm kısıtlaması
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        Trump'tan tarifelerde geri adım planı
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        O an kameraya yansıdı... Kahvehane çıkışı galericiye kanlı infaz!
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        Düğün salonlarında salı günü tatil uygulanacak
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?
        ABD'nin "gizli silahı" hakkında neler biliniyor?