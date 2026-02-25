Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek 76 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Ali Tutal

Ali Tutal, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmişti.

Şarkıcı Hande Yener, Ali Tutal için duygusal bir mesaj yayımladı. "Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı" diyen Yener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Onu tanıma şansım oldu. Bana çok büyük bir iyiliği dokundu. Ne zaman arasa bir şey istese asker oldum ki benden çok mühim bir şey de istemedi zaten. Kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.