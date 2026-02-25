Canlı
        Haberler Magazin Hande Yener'in Ali Tutal mesajı: Bana çok büyük bir iyiliği dokundu

        Hande Yener: Ali ağabeyimin bana çok büyük bir iyiliği dokundu

        Usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatının ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. "Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı" diyen Yener, merhum oyuncunun kendisine büyük bir iyiliğinin dokunduğunu söyledi

        Habertürk
        25.02.2026 - 08:11
        "Bana çok büyük bir iyiliği dokundu"

        Türk sinemasının emektar isimlerinden, karakter oyunculuğuyla hafızalara kazınan Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek 76 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

        Ali Tutal, dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilmişti.

        Şarkıcı Hande Yener, Ali Tutal için duygusal bir mesaj yayımladı. "Ali ağabeyimin çok güzel bir kalbi vardı" diyen Yener, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Onu tanıma şansım oldu. Bana çok büyük bir iyiliği dokundu. Ne zaman arasa bir şey istese asker oldum ki benden çok mühim bir şey de istemedi zaten. Kıymetli ailesine baş sağlığı ve sabırlar dilerim.

        Trafik tartışmasında kaputta sürüklenen sürücü: Düşürmek için zikzak çizdi

        ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Gid...
