Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi

TCMB, ağustos ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.3 puan azalarak yüzde 28.7 seviyesine, reel sektör için 1.2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1.1 puan artarak yüzde 73.1 seviyesine yükseldi.