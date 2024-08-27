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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi

        Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.3 puan azalarak yüzde 28.7, reel sektör için 1.2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1.1 puan artarak yüzde 73.1'e yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 27.08.2024 - 10:12
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        Hanehalkının enflasyon beklentisi yükseldi
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        TCMB, ağustos ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayımladı.

        Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

        Buna göre ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.3 puan azalarak yüzde 28.7 seviyesine, reel sektör için 1.2 puan azalarak yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1.1 puan artarak yüzde 73.1 seviyesine yükseldi.

        Bunun yanında gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 29.6'ya çıktı.

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