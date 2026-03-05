Hangi banka 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine yüzde kaç faiz veriyor? İşte 100 bin TL kredi ödeme planı
Mart ayında ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankadan bankaya yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği de sunuyor. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için hangi banka nasıl bir ödeme planı hazırlıyor?
FİBABANKA
Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.401,85 TL
- Toplam ödeme: 137.397,20 TL
TEB
Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 2,99 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.585,47 TL
- Toplam ödeme: 127.600,64 TL
- 3 ay erteleme imkânı
YAPIKREDİ
Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 132.453,08 TL
- 3 ay erteleme imkânı
ENPARA
Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 10.989,84 TL
- Toplam ödeme: 131.878,08 TL
DENİZBANK
Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,61 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.088,03 TL
- Toplam ödeme: 133.631,36 TL
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,68 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.145,51 TL TL
- Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL
ZİRAAT KATILIM
Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,79 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.236,14 TL
- Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 3,85 faiz oranı
- Aylık taksit: 11.285,72 TL
- Toplam ödeme: 136.003,64 TL
AKBANK
Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,50 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.691,04 TL
- Toplam ödeme: 152.867,48 TL
HSBC
HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,49 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.682,28 TL
- Toplam ödeme: 152.762,36 TL
HALKBANK
Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı
- Yüzde 5,06 faiz oranı
- Aylık taksit: 12.308,54 TL
- Toplam ödeme: 148.277,48 TL