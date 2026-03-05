Canlı
        Hangi banka 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine yüzde kaç faiz veriyor? İşte 100 bin TL kredi ödeme planı ve aylık taksit tutarı

        Hangi banka 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisine yüzde kaç faiz veriyor? İşte 100 bin TL kredi ödeme planı

        Mart ayında ihtiyaç kredisi çekmeyi planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını araştırmayı sürdürüyor. 12 ay vadeli 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankadan bankaya yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiklik gösteriyor. Ayrıca bazı bankalar, kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme seçeneği de sunuyor. Peki, 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi için hangi banka nasıl bir ödeme planı hazırlıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 15:37 Güncelleme:
        1

        Şubat 2026’da ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını mercek altına aldı. 12 ay vadeyle çekilen 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankalara göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Bazı bankalar ise kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor. İşte 100 bin TL ihtiyaç kredisi için örnek ödeme planı

        2

        FİBABANKA

        Fibabanka 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.401,85 TL

        - Toplam ödeme: 137.397,20 TL

        3

        TEB

        Teb Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 2,99 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.585,47 TL

        - Toplam ödeme: 127.600,64 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        4

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 132.453,08 TL

        - 3 ay erteleme imkânı

        5

        ENPARA

        Enpara 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 10.989,84 TL

        - Toplam ödeme: 131.878,08 TL

        6

        DENİZBANK

        Denizbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,61 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.088,03 TL

        - Toplam ödeme: 133.631,36 TL

        7

        VAKIF KATILIM

        Vakıf Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,68 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.145,51 TL TL

        - Toplam ödeme: 134.246,12 TL TL

        8

        ZİRAAT KATILIM

        Ziraat Katılım 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,79 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.236,14 TL

        - Toplam ödeme: 135.333,68 TL TL

        9

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Türkiye İş Bankası 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 3,85 faiz oranı

        - Aylık taksit: 11.285,72 TL

        - Toplam ödeme: 136.003,64 TL

        10

        AKBANK

        Akbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,50 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.691,04 TL

        - Toplam ödeme: 152.867,48 TL

        11

        HSBC

        HSBC 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,49 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.682,28 TL

        - Toplam ödeme: 152.762,36 TL

        12

        HALKBANK

        Halkbank 12 ay vade ile 100 bin TL'lik ihtiyaç kredisi ödeme planı

        - Yüzde 5,06 faiz oranı

        - Aylık taksit: 12.308,54 TL

        - Toplam ödeme: 148.277,48 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
