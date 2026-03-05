Şubat 2026’da ihtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar, bankaların açıkladığı güncel faiz oranlarını mercek altına aldı. 12 ay vadeyle çekilen 100 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredilerinde faiz oranları bankalara göre yüzde 2,99 ile yüzde 5,50 arasında değişiyor. Bazı bankalar ise kredi kullanan müşterilerine 3 aya kadar taksit erteleme imkânı sunuyor. İşte 100 bin TL ihtiyaç kredisi için örnek ödeme planı